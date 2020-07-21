تحذيرات دولية لمستخدمي آيفون من “رسالة أبل المزيفة”

حذرت تقارير بريطانية من أن مستخدمي هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل الأمريكية يواجهون موجة عنيفة من عمليات القرصنة والاحتيال والتي قد تؤدي إلى سرقة كافة البيانات والحسابات الشخصية.

وكشف تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن عمليات القرصنة التي تستهدف مستخدمي هواتف آيفون تكون عن طريق رسائل نصية يستقبلها مستخدم آيفون، حيث تظهر له على أنها مرسلة من شركة أبل.

وتتضمن الرسالة “الحساب الخاص بك لدى شركة أبل تم تعليقه، لإعادة تفعيل حسابك يتوجب التحقق من معلوماتك”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات القرصنة الجديدة تستخدم أسلوبًا خادعًا يتيح لمنفذي هذه العمليات اختراق كافة حسابات الضحية عبر شبكات الإنترنت، مشيرة إلى أنه من الصعب اكتشاف هذه العمليات لكونها غير مباشرة ومتقنة.