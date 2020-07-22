فيروس #كورونا في إيران.. عدد الضحايا 74200 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران يتجاوز 74200 شخصًا.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 18450، وفي خراسان رضوي 5460، وفي مازندران 3288، وفي لرستان 2880.

وفي البرز 2350، وفي همدان 1945، وفي فارس 1838، وفي كرمان 1045، وفي هرمزكان 855، وفي زنجان 695، وفي قزوين 595، وفي إيلام 570، وفي جهارمحال وبختياري 485 شخصًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في النظام في إحصاءاتها المفبركة إن عدد المتوفين في الـ 24 ساعة الماضية كان 229 وعدد الراقدين في العناية المركزة 3589 وكلا الرقمين غير مسبوق منذ بداية كورونا.

وقال رئيسي نائب وزير الصحة : أعلى عدد الوفيات هو بين 3500 شخص راقدون في العناية المركزة. هذه الإحصائية مهمة جدا. هؤلاء حالتهم سيئة في العناية المركزة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة للنظام أيضًا: إن محافظات مازندران، وفارس، وأذربيجانين الشرقية والغربية، وخراسان رضوي، وألبرز، وخوزستان، ولرستان، وكلستان، وكرمان، وزنجان، وإيلام في حالة حمراء.

وأن محافظات طهران، وأصفهان، وبوشهر، وهرمزكان، وقزوين، ومركزي، وخراسان الشمالية، وهمدان، وخراسان الجنوبية، وسمنان، وسيستان وبلوجستان، وأردبيل وكهكيلويه وبوير أحمد في حالة إنذار.

وقال جان بابايي، نائب وزير الصحة في النظام، بشأن الاتجاه المتزايد لفيروس كورونا في خراسان رضوي ومازندران وفارس: لا نعرف متى ستنتهي ذروة انتشار الفيروس في هذه المحافظات.