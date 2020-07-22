إصابة 14 شخصاً بإطلاق نار على جنازة في أميركا

قالت الشرطة إن عددا من الأشخاص أصيبوا عندما فتح ركاب سيارة النار على مشاركين في جنازة بمنطقة ساوث سايد بولاية شيكاجو الأمريكية يوم الثلاثاء وإن المشاركين ردوا بإطلاق الرصاص على المهاجمين.

وقال إريك كارتر النائب الأول لمراقب الشرطة في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على حوالي 60 غلاف قذيفة في مكان الحادث بحي أوبورن جريشام، وإن هناك شخصا محتجزا. وأضاف أن 14 شخصا يعالجون في خمسة مستشفيات، مضيفا أن حالاتهم لم تعرف بعد.

وخلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز، أصيب 87 شخصا بالرصاص في شيكاجو وقتل 17، بينهم طفلان.