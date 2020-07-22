جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم

أعلنت جامعة نجران نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1442 / 1443هـ ،للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558 طالباً وطالبة.

وستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونياً بنهاية دوام يوم غد ،مشيراً إلى أن قبول المرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للفصلين سيكون حسب المقاعد المتاحة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية بدءاً من الـ13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1441/12/21 هـ، فيما ستعلن النتائج في الـ 25 من الشهر ذاته.