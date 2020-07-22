“أبشر” يتيح للأمهات إصدار سجل للأسرة بـ3 شروط

أعلنت وزارة الداخلية أنه يمكن للأمهات إصدار سجل للأسرة، عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

وحددت الوزارة عددا من الشروط التي يمكن من خلالها إصدار السجل، أولها أن تكون حالة مقدمة الطلب إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يكون لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني (واصل).

ونبهت إلى أنه في حال صدر سجل للأسرة مسبقاً فلن يصدر سجل جديد إلا في 3 حالات، وهي: وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب، أو تغيير في عدد أفراد الأسرة، أو تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

وأوضحت أنه يمكن للأمهات الوصول لخدمة إصدار سجل للأسرة، من خلال تسجيل الدخول في المنصة وكتابة عبارة”سجل الأسرة للأمهات” في محرك البحث للانتقال السريع.