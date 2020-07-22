رسمياً: «وادا» توقف معمل الهند للكشف عن المنشطات

أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”، أنها أوقفت المعمل الهندي الوطني للكشف عن المنشطات، لفترة ثانية تصل إلى 6 أشهر، لعدم توافقه مع المعايير الدولية.

تعرض المعمل ومقره نيودلهي للإيقاف في أغسطس بعد زيارة لوفد منها وتم منعه من إجراء أي أنشطة متعلقة بمكافحة المنشطات بما في ذلك تحاليل البول والدم.

وقالت “وادا” في بيان: في فبراير 2020، عندما انتهت فترة الإيقاف التي استمرت 6 أشهر، لم يتم التعامل مع بعض المسائل العالقة بصورة ناجحة.

وأضافت: الإجراءات الانضباطية أشرفت عليها لجنة مستقلة أوصت بإيقاف إضافي لمدة 6 أشهر بدأ 17 يوليو .

ووفقاً لميثاق مكافحة المنشطات العالمي، يملك المعمل خيار الطعن على قرار “وادا” أمام محكمة التحكيم الرياضية.