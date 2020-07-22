الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة جدة بنسبة 54%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة مؤخرًا، بإضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد – 19.