رئيس البرلمان العربي لخادم الحرمين: جهودكم عظيمة في خدمة العروبة والإسلام

ثمن الدكتور مشعل السُّلمي رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فى دعم ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وهنأ رئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والشعب السعودي الكريم بتماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء.

وأعرب رئيس البرلمان العربي فى بيان صدر عنه اليوم “عن الامتنان والشكر لله عز وجل الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم”.