تعافي مريضين زراعة قلب من فايروس كورونا في مركز الأمير سلطان للقلب بالرياض

نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، في معالجة مريضين زراعة قلب أصيبا بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

المريض الأول امرأة خمسينية سبق أن أجري لها عملية زراعة قلب ناجحة قبل ستة أشهر قد تعرضت لالتهاب رئوي وهبوط في التنفس حادين نتيجة إصابتها بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث تم تنويمها في العناية المركزة للقلب ووضعت على جهاز التنفس الصناعي بعد إصابتها بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الشديدة بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتم علاجها بالمضادات اللازمة للقلب المزروع للحفاظ على القلب ومنع الرفض.

وبجهود الطاقم الطبي القائم على حالتها فقد تعافت المريضة من التهاب فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وغادرت المركز وهي بصحة وعافية وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

كما أدخل المركز مريض شاب يبلغ من العمر 14 عامًا سبق له أن أجرى عملية زراعة قلب ناجحة قبل عام إلى العناية المركزة بعد أن أصيب بورم لمفاوي وإلتهاب فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

حيث تم تنويمه في العناية المركزة للقلب وعلاجه بمضادات الفايروسات مع الاستمرار في الأدوية المثبطة للمناعة للحفاظ على القلب وتم شفاؤه من فايروس كورونا المستجد

(كوفيد 19) وغادر العناية المركزة وبدأ في تلقي العلاج الكيماوي للورم الليمفاوي.

يأتي ذلك نتيجة لما يحتويه المركز من كوادر مؤهلة تاهيلًا عاليًا وأجهزة طبية متطورة تضاهي مثيلاتها في المراكز الطبية العالمية.