أمانة جدة تعتمد 7 مواقع لبيع الأنعام وتجهيز 4 مسالخ رسمية استعدادًا لعيد الأضحى

اعتمدت أمانة محافظة جدة، وفي إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، 7 مواقع لبيع الأنعام وتجهيز 4 مسالخ رسمية، والسماح للمطابخ المصرح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية والبلدية الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه كثفت الجهود الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية وأسواق النفع العام تشهد خلال موسم الحج تردد عالي من ضيوف الرحمن وسكان وزوار محافظة جدة.

وأشار إلى أن فرق الأمانة ستواصل أعمالها للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وطالبت أمانة جدة الجميع بالتعاون والالتزام بتلك المواقع ، وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً للصحة العامة ، مؤكدة أنه ستطبق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.