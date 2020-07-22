بسبب العناق.. موظف ينقل عدوى فيروس كورونا لأحد زملائه وآخرين في بيئة عمله

ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، بأن أحد الموظفين، في أول يوم من عودته للعمل، بادر زملاءه بالسلام والعناق، تعبيرًا عن شوقه لهم.

وأشارت إلى أنه تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا لأحد زملائه وآخرين في بيئة عمله، مطالبة بضرورة التوقف عن المصافحة والالتزام بالتباعد الجسدي والمحافظة على لبس الكمامة.

وأعلنت وزارة الصحة، قبل قليل عن تسجيل 2,331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 258,156 حالة حتى الآن، فيما تم تعافي 3,139 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 210,398 حالة، كما تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,601 حالة.