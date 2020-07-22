كورونا عالميا .. الإصابات تتجاوز 15.1 مليون والوفيات أكثر من 600 ألف

أظهر أحدث إحصاء لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 15.1 مليون شخص أصيبوا بكورونا، على مستوى العالم، كما أن 616276 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 142033 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة، و2 مليون و159654 ‬حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 28732 حالة وفاة، ومليون و192915 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12580 حالة وفاة، و783328 حالة إصابة.