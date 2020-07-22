سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. هذه توقعات طقس الغد في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة 2/ 12/ 1441 الموافق 23/ 7/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وشملت التوقعات أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.