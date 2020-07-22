بعد تداول فيديو .. الغذاء والدواء‬⁩ توضح حقيقة خلو زيت ⁧‫سنام الإبل‬⁩ من ⁧‫الكوليسترول

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يزعم أن زيت سنام الإبل من الزيوت الخالية تماماً من الكوليسترول .

و في هذا الصدد بينت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها على تويتر حقيقة الفيديو .

و أكدت الهيئة أنه لايوجد أي دليل علمي مثبت بأن زيت سنام الإبل يخلو من الكوليسترول

و أوضحت أن مثل هذا النوع من الدهون يعامل معاملة الدهون الحيوانية أي دهون مشبعة ،والتي ينصح بالتقليل من استهلاكها نظراً لإرتباط الاستهلاك المفرط منها بارتفاع معدلات

أمراض القلب والشرايين.

و قالت الهيئة : “فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالكوليسترول ، فيجب أن تخضع هذه الادعاءات للائحة الفنية السعودية رقم 2333 SFDA.FD ” اشتراطات الأغذية ذات الأدعاءات الصحية

والتغذوية “.