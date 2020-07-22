مصرع شخصين و إصابة 10 آخرين في حادث انقلاب بجدة

لقي شخصان مصرعهما و أصيب 10 آخرين إثر انقلاب سيارة على طريق الساحل و كان الإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

و كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الأربعاء بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي

وعلى الفور توجهت ستة فرق اسعافية للموقع وقد تم تسجيل 12 إصابة منها حالتان وفاة وحالتان إصابات حرجة ، و8 إصابات مابين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية للحادث .