التعليم تقر دمج بعض التخصصات لمعالجة العجز

أقرت وزارة التعليم،اليوم، أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل.

جاء ذلك في تعميم تبليغ حركة النقل الخارجي حيث أقرت الوزارة ‏دمج تخصص القراءات مع التربية الإسلامية في تخصص واحد، ومفاضلة معلمي القراءات على تخصص التربية الإسلامية والعكس ، و ‏دمج تخصص التاريخ والجغرافيا في جميع المراحل لتسديد الاحتياج في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والدراسات المرحلة الثانوية .

‏كما أقرت نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنه داخل القطاع وذلك بترتيب جميع شرائح القطاع ، وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيا في النظام .

و نقل المعلم الزائد داخل القطاع ويتم اختياره من القائد حسب الاحتياج والمصلحة التعليمية .

كما أقرت ‏دمج تخصص علم النفس مع علم الاجتماع في تخصص واحد،ومفاضلة معلمي علم النفس مع معلمي علم الاجتماع والعكس ، و تسديد العجز في مادة علم الأرض من تخصص الأحياء، و تسديد العجز في مادة علم البيئة من تخصص الأحياء ثم تخصص علم الأرض، و‏تسديد العجز في مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات بتكليف أمين مصادر التعلم، وفي حال تعذر وجوده يتم تسديد الاحتياج من تخصص اللغة العربية.

وأوضحت أنه عند وجود فائض في تخصص الفنية أو التربية الأسرية يتم تسديد الاحتياج من التخصص الآخر .

وتضمن التعميم تبليغ حركة النقل نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة

الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجيههم للمدارس، وفي حال عدم تسجيل الرغبات فيوجهون حسب الاحتياج والموازنة

للمصلحة التعليمية، و توجيه المعلم المنهى تكليفه والعائد من التسرب حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وفقاً للمصلحة التعليمية.

و فيما يخص معلمي التربية الخاصة المنقولين إلى قطاعات رصد فيها احتياج ثم أغلق البرنامج في القطاع المنقولين إليه ولا يوجد فيها احتياج يتم التعامل معهم بعد التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المعلمين وفق الآتي:

تكليفهم في أي قطاع تابع لإدارة التعليم ويوجد فيه برنامج يناسب تخصصهم وفق الأنظمة والتعليمات.

تكليفهم بمدارس التعليم العام في نفس القطاع وفق الآتي:

إذا كان مؤهله بكالوريوس تربية خاصة يكلف بالتدريس في المرحلة الابتدائية، أما إذا كان مؤهله دبلوم بعد البكالوريوس في تخصصات التعليم العام يكلف حسب تخصصه في البكالوريوس وفق مرحلة المؤهل لحين إعادة البرنامج أو نقلهم في حركة النقل الخارجي.

و قالت الوزارة: ” المعلمات غير المتخصصات ويعملن في رياض الاطفال يتاح لهن التقدم بطلب النقل إلى مراحل التعليم العام حسب تخصصاتهن الأساسية، والمعلمات المتخصصات في رياض الأطفال ويعملن في مراحل التعليم العام يتاح لهن التقدم بطلب النقل لمرحلة رياض الاطفال

و أكدت نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع وذلك بترتيب جميع شرائح القطاع، وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعدادها في النظام.

يعتبر اعتماد حركة النقل الداخلي إنهاء لجميع قوائم الانتظار عليها.

موازنة أنصبة المعلمين في المدارس المشتركة وبرامج التربية الخاصة ذات القائد الواحد باعتبارها مدرسة واحدة ولا ينتظر اكتمال أنصبة المعلمين في المرحلة أو البرنامج لإجراء الموازنة.

و يتم التعامل مع المعلم الزائد بالنقل داخل القطاع خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

كما يتم اختيار المعلم الزائد من قبل قائد المدرسة وفق الصلاحيات الممنوحة له، وعند تعذر ذلك فتنتقل الصلاحية لشؤون المعلمين أو الجهة المفوضة على أن يتم اختيار المعلم الزائد حسب المفاضلة بأن ينقل الأعلى مفاضلة عند الرغبة في النقل والأقل مفاضلة عند عدم الرغبة في النقل.