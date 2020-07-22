“الحقيل “يطلق خدمة “التقييم الذاتي” عبر منصة “بلدي”

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خدمة التقييم الذاتي عبر منصتها الإلكترونية بلدي. وهي منصة تجمع كافة المعلومات البلدية، وتمكن المستثمر من قياس مدى توافق منشآته التجارية مع الاشتراطات البلدية من خلال أداة التقييم الذاتي.

ونظرًا للاهتمام الملحوظ في تطوير قطاع البقالات والتموينات ، ودعمًا للمستثمرين فيها تمت الشراكة مع عدد من الجهات من أجل تقديم أفضل الفرص المتوفرة من قبل المصانع الوطنية المتخصصة، و تسهيل وصول أصحآب المنشآت إلى التمويل المناسب والحصول على الخدمات الاستشارية وتقديم أفضل الفرص والعروض المتوفرة من قبل موفري التجهيزات المتخصصة لقطاع التموينات والبقالات للاستفادة منها في تحقيق الامتثال المأمول للاشتراطات البلدية.