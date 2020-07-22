الهلال الأحمر يخصص 27 مركزا إسعافيا و253 مختصا و112 سيارة إسعاف لموسم الحج 1441هـ

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1441 هـ، من خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتماشياً مع التعليمات والاجراءات التي اتخدتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي حيث خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزا إسعافيا و253 أخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزا إسعافيا لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيا وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما تم تخصيص 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية.

وتأتي استعدادات الهلال الأحمر السعودي في ظل اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولمن هم دون الخامسة والستين من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظرا للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم