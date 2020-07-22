بتكريم الأيتام الفائزين .. الأسر الكافلة بموارد الرياض تختتم مبادرة “استثمر وقتك”

اختتمت إدارة الأسر الكافلة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مبادرة “استثمر وقتك وطور مهاراتك” التي استهدفت فئة الأيتام وأهاليهم المحتضنين لدى الأسر البديلة بتكريم الأطفال الفائزين في مسابقة “نقرأ لنرتقي ” بشهادات تقدير وهدايا قيمة بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده أ. علي القباني .

واشتملت المبادرة التي اقيمت بالتعاون مع فريق “همة عطاء ” التطوعي على مجموعة من اللقاءات والبرامج والمسابقات الثقافية “عن بعد “مثل دورة التنمر الالكتروني واساسيات الرسم بالإضافة إلى دورة القراءة التي تعرف فيها المستفيدين على انواع القراءة وفوائدها وكيفية التخطيط لها ومهارات التلخيص والالقاء الفعال فيما تضمنت المسابقة التحفيزيه لفئة الأطفال “نقرأ لنرتقي ” مشاركة المتسابقين بقراءة اربعة قصص وتلخيصها باللغة العربية الفصحى لتتولى لجنة المبادرة مهمة اختيار الفائزين.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التثقيفية واللقاءات تأتي كجزء من انواع الرعاية والمتابعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة الأيتام المحتضنين لتطوير قدراتهم ومساعدة الأسر الكافلة على رعايتهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم اثناء ذلك .