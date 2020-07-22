منظمة الصحة العالمية تصدم العالم: لا لقاح لكورونا قبل 2021

خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريح صادم للعام، بعد الأخبار الإيجابية على مدار أيام بشأن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية “بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام المقبل قبل أن يحصل الناس على اللقاح”.

وبشأن اللقاحات المعلنة، أضاف رايان أن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

وكانت جامعة “أكسفورد” البريطانية أعلنت أن لقاحهم التجريبي لفيروس كورونا أظهر، في تجارب مبكرة، تسريع الاستجابة المناعية الوقائية في مئات الأشخاص الذين حصلوا عليه.

والأسبوع الماضي، أعلن باحثون أميركيون أن أول لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 تم اختباره هناك عزز أجهزة المناعة لدى الأشخاص تماما كما كان يأمل العلماء وستدخل اللقاحات الآن المرحلة النهائية من الاختبار.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “اللقاحات آتية وستأتي أبكر بكثير مما كان يعتقده أي شخص”، على حد تعبيره.