المنشطات تدفع بـ«دراج» إلى السجن

تلقى الدراج النمساوي السابق جورج بريدلر حكماً قضائياً بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، بعد اعترافه بتلقي مساعدة غير مشروعة من الطبيب الألماني مارك إس المفترض أنه العقل المدبر لقضية منشطات.

ووجدت المحكمة الإقليمية في إنسبروك أن بريدلر (30 عاماً) مذنب بتهمة الاحتيال في عالم رياضة المحترفين، وفقاً للائحة الاتهام، استخدم بريدلر منشطات الدم وهرمونات النمو بين عامي 2017 و2019.

وأدلى برايدلر، الفائز بلقب بطولة النمسا لسباقات الدراجات عكس عقارب الساعة عامي 2015 و2017، بشهادة أوضح فيها أن مارك إس كان مصدر منشطات الدم التي تعاطاها.

ويتواجد الطبيب الرياض الألماني مارك إس في بؤرة عملية منشطات تم الكشف عنها خلال بطولة العالم للتزلج النوردي (الشمالي) العام الماضي في سيفيلد بالنمسا.

وينتظر أن يمثل مارك إس أمام المحكمة في سبتمبر (أيلول) المقبل بمدينة ميونخ الألمانية.