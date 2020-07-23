خطة لرفع التبادل التجاري بين السعودية واليمن إلى 4 مليارات ريال

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بنجران أنها أنجزت دراسة متكاملة حول فرص الاستثمار بين السعودية واليمن، متوقعة زيادة الاستثمارات بينهما إلى ٤ مليارات ريال، عبر التبادل المشترك.

وقال رئيس الغرفة، ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – اليمني، محيميد صالح آل شرمه إن الدراسة تشمل عدد من المحاور، من بينها: تفعيل دور المؤسسات السعودية في مجال العمل الإنساني باليمن، والاستفادة من منفذ الخضراء بعد التاهيل الشامل، وتأهيل الميناء الجاف لربط المملكة بمناطق اليمن، وتفعيل دور الشركات السعودية للمساهمة في تأهيل البنى التحتية باليمن، وزيادة حجم صادرات المملكة عن طريق المنافذ اليمنية إلى أفريقيا.

وأوضح آل شرمة أن الدراسة أجرتها غرفة نجران بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات بدبي والسعودية، بغرض تنظيم منتدى جامع عقب انتهاء ظروف كورونا الحالية وسوف يشارك في المنتدى ٣٥٠ شخصية استثمارية من داخل وخارج السعودية، في مقدمتهم الشيخ جمعة الماجد مؤسس ورئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.