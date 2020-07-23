توتر جديد بين أمريكا والصين يرفع أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس مع تراجع الدولار الأمريكي، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وزيادة إصابات “كورونا”.

وصعد الجانب الأمريكي الخلاف الدبلوماسي مع الصين بعد مطالبتها بإغلاق قنصليتها في “هيوستن”.

وفي سياق منفصل، تجاوزت إصابات “كورونا” عالمياً مستوى 15 مليونا، فيما وصل إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة عند مستوى قريب من 4 ملايين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4% إلى 1872.70 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1874.74 دولار للأوقية.