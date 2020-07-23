“الإحصاء”: انخفاض الصادرات السعودية 58% خلال مايو.. والواردات 37%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات والواردات السلعية السعودية بنحو 57.9% و36.5% على الترتيب في مايو 2020.

وفيما حين انخفضت الصادرات النفطية السعودية 44277 مليون ريال أو ما يعادل 65%، تراجعت غير النفطية 31.9%، إلى 12640 مليون ريال.

بلغت قيمة الصادرات نحو 36506 ملايين ريال في مايو 2020، انخفاضا من 86708 ملايين ريال. بينما تراجعت الواردات السلعية 36.5%/ بقيمة 19842 مليون ريال.

وارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات إلى 36.6%، في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع أبريل، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، بنسبة 1.6% أو بنحو 160 مليون دولار.