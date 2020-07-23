إجراءات تنظيمية لتشغيل مسالخ العاصمة المقدسة خلال موسم الحج 1441هـ

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ باتخاذ إجراءات احترازية وإعداد خطط تنظيمية لتشغيل المسالخ خلال موسم الحج لعام 1441هـ وذلك بتشغيل أكبر عدد من صالات المسالخ، حيث بلغ إجمالي عدد المسالخ المعتمد تشغيلها خلال حج هذا العام 4 مسالخ وهي مسلخ طريق الليث(أ)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.

وعن خطة الرقابة لمواجهة فيروس “كورونا” الخاصة بإدارة المسالخ لموسم حج 1441هـ أوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، أن الأمانة اعتمدت في خطتها على الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها في ظل جائحة كورونا، وذلك بوضع علامات تباعد بين مرتادي المسلخ، وتنظيم الوقوف في صالات الإنتظار، وتوفير المعقمات، وقياس الحرارة، وتباعد الجزارين داخل المسلخ ومنع خروجهم، وقياس درجة حرارة الجزارين قبل عملهم، وارتداء الزي الواقي الآمن من قبل الأطباء والجزارين والعاملين في المسلخ، و تنظيف وتطهير الادوات والاسطح المعرضة للتلامس بشكل دوري.

وأشار الدكتور أحمد قوته، إلى المبادرة التي تبنتها وكالة الخدمات لدعم التطبيقات الالكترونية للأضاحي، حيث قامت الأمانة بمبادرة لدعم تطبيقات بيع اللحوم عن طريق التطبيقات الكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت اشراف صحي كامل لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين لمنازلهم دون الحاجة للذهاب للمسالخ وذلك لتجنيب المواطنين الازدحام بالمسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

وأضاف “قوته” أن وكالة الخدمات بالأمانة تبنت أيضاً مبادرة الإستقبال المبكر للمذبوحات، وهي مبادرة تهدف الى التسهيل على المواطنين للوصول الى المسلخ وتسليم اضاحيهم واستلام لحومها بكل اريحية وفي بيئة صحية سليمة من خلال استقبال المذبوحات قبل يوم العيد وتحديد موعد لاستلام الذبيحة وصالة خاصة لمذبوحاتهم.