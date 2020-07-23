عدّاد #كورونا: الإصابات 15.23 مليونًا والمتعافون 8.6.. والوفيات 623 ألفًا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 15.23 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية،عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 15 مليونا و231 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 8.64 مليونا، وبلغت الوفيات 623 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.