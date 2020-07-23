عقارات المملكة في 2020.. أسعار السكنية ترتفع.. والتجارية تنخفض

ارتفعت أسعار العقارات السكنية في المملكة في الربع الثاني من 2020 بنسبة 1.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7%.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء، فإن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9%.

وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2%، والشقق 1%، في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة 1.3%، والعمائر السكنية بنسبة 1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات “التجارية” بنسبة 1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية.

من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة بنسبة 1.2%، وأسعار العقارات “الزراعية” بنسبة 0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.