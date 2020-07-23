وزارة_الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات القصيم بنسبة 57%

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم بنسبة 57%، وذلك ضمن جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين الصحية .

كما تأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا.