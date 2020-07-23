تستوعب 5 ملايين طن.. بدء التجهيزات لأول محطة إقليمية للحبوب في المملكة

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) في ميناء ينبع التجاري، لإنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة، بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا.

وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح.

وقال الفضلي إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً تعتبر من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، وأضاف معاليه إن المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسية للمملكة، وذلك عبر المحطة الجديدة التي تعتبر أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري، مبيناً أن شركة سالك تعول على الموقع الجغرافي للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وخصوصاً المناطق التي تستثمر فيها شركة سالك حالياً.

وأوضح الجاسر أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

وذكر الجاسر، أن هذا المشروع الإقليمي سيدعم الحركة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، وسيستقطب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية المصاحبة لازدهار الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.