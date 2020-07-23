بمساحة152 ألف متر مربع.. أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل بوليفارد

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال الأسواق التجارية والخدمات الفندقية .

ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر فرصة استثمارية مميزة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري – فندق ” بوليفارد ” بمساحة تبلغ 152.000 متر مربع ونسبة بناء تصل إلى 50 في المائة بمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة بتقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالعزيز .

ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية ضمن سعي أمانة منطقة المدينة المنورة لتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية لاسيما الأسواق التجارية والخدمات الفندقية وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم بمواقع استثمارية مميزة .

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ، مؤكدة أن موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف يوافق يوم الثلاثاء 21/12/1441هـ .