وزير الصحة العُماني يحذر من استمرار انتشار #كورونا في السلطنة

حذر وزير الصحة العُماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الخميس، من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السعيدي، في مؤتمر صحافي للجنة العليا لمواجهة كورونا، إن الإغلاق في السلطنة كان تدريجياً في المناطق المنتشر فيها المرض حتى جاء الاغلاق الكلي.

وأضاف أن الغالبية العظمى من العوائل ملتزمة ولكن هناك من يستهتر، لذلك تقرر الاغلاق، موضحاً أن المشكلة لا تزال قائمة وأن المجتمع الجزء الاساسي من الحل.

وقررت عُمان منع الحركة والاغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من بعد غد السبت وحتى 8أغسطس المقبل.

وأعلن وزير الصحة تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 355.

وأعلن الوزير في المؤتمر تسجيل 1099 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 72647.

وأشار إلى تماثل 3427 مصاباً، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 53349.