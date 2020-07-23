منصور بن مشعل يدعم “الأهلي” بـ6 ملايين ريال.. ورئيس النادي: ليس غريبًا على سموّكم

تبرع المشرف العام على كرة القدم في نادي أهلي جدة السعودي الأمير منصور بن مشعل، بمبلغ 6 ملايين ريال لدعم خزينة النادي.

ووصف عبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي، الدعم بأنه غير مستغرب من جانب الأمير بن مشعل، ويأتي استمراراً لدعمه المادي والمعنوي لفريق الكرة.

وقدم رئيس النادي الأهلي الشكر إلى الأمير منصور، مؤكداً أن الدعم “سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات التي يشارك في منافساتها، كما سيكون لهذا الدعم السخي بالغ الأثر في حل عدد من المشاكل المادية في هذا الوقت الهام قبل الدخول في الاستحقاقات المحلية والخارجية التي تنتظر الفريق”.

ويستعد الأهلي لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان في 4 أغسطس المقبل، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، كما يتأهب لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتصدر الفريق مجموعته الأولى في دوري أبطال آسيا.