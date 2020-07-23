اختتام مبادرة نستعد لسياحتنا

قدَّم المستشار السياحي والأكاديمي ثامر الحربي مبادرة “نستعد لسياحتنا 3″ بنسختها الثالثة والتي تهدف الى تقديم استشارات مجانية لـ 50 منشأة في قطاعات السياحة والضيافة والفعاليات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقليل من حدة أثر جائحة كورونا على تلك المنشآت ، حيث ركزت مجمل الاستشارات على الخطط التشغيلية والتسويقية وتنمية راس المال البشري في تلك المنشآت مما يساهم في العودة السريعة لها.

وأضاف ثامر الحربي ، انه حسب التقرير الصادر من البنك الدولي و شركة OECD ان ” الشركات الصغيرة هي أساس نمو الاقتصاد العالمي من خلق الوظائف ونمو الدخل والمساعدة في الحد من الفقر واليوم يواجهون تحدّي COVID-19 ، شملت الدراسة في التقرير إحصائية أكثر من 30,000 منشأة صغيرة في أكثر من 50 دولة (تضمنت أكثر من 1,700 شركة صغيرة ومتوسطة من السعودية) وكانت النتيجة ان – 25% أغلقوا في الفترة بين يناير و مايو 2020 وارتفع إلى 50% في بعض الدول ،72% قالوا أن المبيعات انخفضت في نفس الفترة من العام الماضي وكانت الشركات الأكثر ضراراً هي في السياحة والضيافة ” لذلك كان من المهم التركيز على تلك المنشآت حيث تم تقديم الاستشارات لهم بالتعاون مع م. محمد الخالد مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في جدة

من جانبه، كشف ثامر الحربي أن فكرة مبادرة “نتسعد لسياحتنا” بنسختيها الأولى والثانية والثالثة جاءت بعد اعلان توصيات الاجتماع الافتراضي لإدارة الازمة في القطاع السياحي الذي دعت له منظمة السياحة العالميةUNWTO بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية “زوراب بولوليكاشفيلي”، وممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة عالمياً، وبتوفيق الله تم تدريب 300 من الشباب والشابات السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة والإرشاد السياحي في النسخة الأولى والثانية للمبادرة.

وختم “الحربي”: تشهد صناعة السياحة قفزات كبيرة في المملكة بفضل الله ثم دعم الكبير من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتابعة وتوجيهات سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- ووفقاً لروية المملكة 2030 والتي كان آخرها تدشين الهيئة السعودية للسياحة واطلاق موسم صيف السعودية وذلك في الفترة من 25 يونيو وإلى 30 سبتمبر 2020 في عشر وجهات تغطي العديد من مناطق الجذب السياحي داخل المملكة.