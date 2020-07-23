سقوط تشكيل عصابي باكستاني تورط بسرقة حاويات واعتدى على عاملين بمستودع في جدة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة عدد (6) حاويات منه بمحافظة جدة، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من ثمانمائة ألف ريال، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المُغذية لأعمدة الإنارة داخل المحافظة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.