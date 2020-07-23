“الصندوق العقاري” يواصل تنفيذ إجراءات “القرض المدعُوم” إلكترونيا خلال إجازة عيد الأضحى

يواصل صندوق التنمية العقارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم إلكترونياً للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى أكثر من 30 خدمة إلكترونية،يأتي ذلك حرصاً منه على إنجاز وتسهيل إجراءات تمويلهم العقاري بكل يُسر وسهولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي، أن الخدمات الإلكترونية التي سيقدمها الصندوق لمستفيديه خلال عيد الأضحى المبارك عبر عدة قنوات إلكترونية هي امتدادا لجهوده في توفير الوقت والجهد وضمان السرعة والدقة والإنجاز في إنهاء إجراءات المستفيد من برنامج القرض العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 30 خدمة إلكترونية تقدم عبر البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط (‪WWW.REDF.GOV.SA‬).

وأضاف: أن جميع خدمات الصندوق تقدم إلكترونياً وتمكن المستفيد من إنهاء جميع إجراءاته إلكترونيا، دون الحاجة للاستعانة بالموظف أو زيارة الفروع ودون التقيد بالزمان والمكان، مؤكداً على أن البوابة الإلكترونية للصندوق وما تقدمه من خدمات تمكن المستفيد من إنهاء إجراءاته وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف العصيمي، إن “الصندوق العقاري” ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل تعمل جميعاً ضمن عملية تكاملية إلكترونية في تقديم الخدمات إلكترونياً حرصاً على إنجاز متطلبات وإجراءات تمويل تملك الأسر السعودية وتسهيل حصولها على السكن الملائم، مشيراً إلى أن جميع الإنجازات التمويلية والسكنية التي تحققت خلال الفترة الماضية منذ إعلان الإجراءات الاحترازية بسبب حائجة كورونا تمت إلكترونياً وعن بُعد.

يشار إلى أن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية تتنوع ما بين خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعُوم، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إضافة إلى إصدارَ الفواتير والسداد، إخلاء طرف، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض، الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما أن مركز الاتصال (199088) وحسابي الصندوق على منصة تويتر (‪@redfksa‬) وخدمة المستفيدين (‪@redfksacc‬) مهيأة لاستقبال استفسارات المستفيدين والإجابة عليها.