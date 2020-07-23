ضبط 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيما وطلبوا مبلغا ماليا لإخلاء سبيله

تمكنت شرطة مكة، اليوم (الخميس)، من ضبط 7 وافدين، بعد احتجازهم مقيما، وطلبهم مبلغ مالي لإخلاء سبيله.

وقال الرائد محمد الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على 7 أشخاص، من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم.

وأضاف الرائد الغامدي أن المتهمين قيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره، إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.

وأكد المتحدث أنه جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.