ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، متمنياً له الشفاء العاجل.

وطمأن سمو ولي العهد، الرئيس الأمريكي، على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.