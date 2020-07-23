الكمامة والتباعد الجسدي يقيان رجل خالط صديقه المصاب بفيروس كورونا

أشادت وزارة الصحة، برجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” رغم مخالطته لآخر مصاب.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا تفاصيل الواقعة، قائلة إن صديقين ذهبا إلى مطعم أحدهما لم يكن يعلم بإصابته بالفيروس والآخر غير مصاب، وبالتزام الشخص السليم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لم تنتقل له العدوى من صديقه.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، عن تسجيل 2,238 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلي 260,394 حالة حتى الآن، وكذلك شفاء 3,092 حالة من المصابين ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 213,490 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,635 حالة.