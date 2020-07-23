آخر تطورات #كورونا عالميا.. ارتفاع الإصابات في أمريكا بنسبة 1.8% في 24 ساعة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% خلال 24 ساعة حتى 0656 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3.97 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة جاءت في مستوى متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 1.8%.