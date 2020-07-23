“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 3/ 12/ 1441 الموافق 24/ 7/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وشملت التوقعات أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.