منع غير السعوديين من الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن بمكة

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة على منع غير السعوديين من الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالعاصمة المقدسة وكذلك التأكد من خلو المساجد والحلقات من إحدى الجاليات.

من جهته وجّه فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تعميماً على جميع المساجد وحلقات التحفيظ بشأن وجود بعض الأئمة من الجاليات البرماوية قائمين على المساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم متستر عليهم ويديره أشخاص من الجنسية التركية مما تسبب بترك كثير من الأطفال السعوديين حلقات التحفيظ لسوء معاملتهم.

كما وجّه المدير العام لفرع الوزارة بضرورة خلو المساجد والحلقات مما ذكر والرفع عاجلاً في حين وجود ملاحظات ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين,