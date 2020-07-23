تعزيز الرقابة على مطابخ إعاشة الحجاج والتوعية بأهمية الغذاء المتوازن لمواجهة الأمراض والفيروسات

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، برنامجها الرقابي والتوعوي في موسم الحج 1441هـ، آخذة بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تبعات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية لينعم الحجاج بأداء الشعائر في ظل ظروف مثالية.

وأوضحت الهيئة، أن مهمة الهيئة خلال الحج تتضمن التفتيش على مطابخ الإعاشة المخصصة للحجاج، للتأكد من طرق التصنيع وإعداد الوجبات، وعمليات حفظ وتخزين للوجبات المسبقة التجهيز، مع المشاركة في تدريب العاملين بمطابخ الإعاشة على تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لعمليات حفظ وتخزين وتداول الوجبات المسبقة التجهيز خلال موسم الحج.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنها أعدت برنامجاً شاملاً لتوعية الحجاج بسلامة الغذاء والدواء خلال موسم الحج (عن بعد).

ونظراً لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وحرصاً على سلامة الحجاج والعاملين واتباعاً للبروتوكولات الصحية؛ أعدت الهيئة الخطة التوعوية لحج هذا العام اعتماداً على خطط بديلة تتضمن تقديم محاضرات توعوية عن بعد للعاملين بمطابخ الإعاشة، وتنفيذ حملة توعوية إلكترونية بلغات متنوعة عبر منصات الهيئة تتضمن مواد مقروءة ومرئية موجهة للحجاج عن سلامة الأغذية والأدوية والاستخدام السليم للأجهزة الطبية مع التطرق إلى أهمية معقمات اليدين وأجهزة قياس الحرارة.

ويساعد اتباع نظام غذائي صحي متوازن ومتكامل بشكل عام تقوية الجهاز المناعي في الجسم ضد الأمراض والفيروسات، ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة؛ ويمكن للكثير من العناصر الغذائية التأثير بشكل إيجابي على قدرة الجسم على مكافحة العدوى.