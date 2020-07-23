شاهد.. أهالي وادي الدواسر يشيعون العميد محمد بن مران بن قويد

أدت جموع غفيرة من أهالي محافظة وادي الدواسر بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على العميد الدكتور محمد بن مران بن قويد الذي انتقل إلى رحمة الله أمس بمستشفى القوات المسلحة.

وقد أديت صلاة الميت في جامع الشيخ مران بن قويد بالصالحية، بحضور عدد كبير من مشائخ وأعيان وادي الدواسر وذوي الفقيد وأصدقائه ومعارفه وجمع غفير من الأهالي، وشيع الجثمان عقب الصلاة ودفن في مقبرة القويز، وقد تلقى ذووه العزاء في الفقيد.

وقد عرف عن الفقيد العديد من المآثر الخيرة و تواضعه الجم وحرصه على المساهمة في الأعمال الخيرية والسعي الدائم إلى إصلاح ذات البين و عتق الرقاب.