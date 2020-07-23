ممثل ضحايا تفجير الخبر: أكثر من 440 أميركيا يلاحقون إيران قضائيا

أوضح ممثل ضحايا تفجير الخبر أن الحكم ضد إيران ملزم وهي مسؤولة ماليا أيضا

و قال ممثل ضحايا تفجير الخبر للعربية إن إيران مسؤولة ماليا أيضا عن اعتداء الخبر ، إن هناك أكثر من 440 أميركيا يلاحقون إيران قضائيا

و أكد أن إيران ستدفع عبر عائدات المبالغ المحتجزة في أميركا

وسيتم تجميد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات

وبين أنه سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من أموال إيران المحتجزة،و نحاول تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها في العراق

و بعد أكثر من 25 عاماً على تفجيرات أبراج الخبر في السعودية التي أدت إلى مقتل 19 من القوات الأميركية وإصابة المئات، حملت محكمة أميركية إيران المسؤولية الأولى عن تلك العملية الإرهابية، لافتة إلى أن منفذيها هم أعضاء من حزب الله السعودي، وبالتالي أصدر القاضي حكماً على إيران بدفع ما يقارب 900 مليون دولار كتعويضات نقدية لعائلات الضحايا.

وحكم رئيس المحكمة الجزئية الأميركية، بيريل هاويل، من مقاطعة واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه (وهم إيران وذراعها الإرهابية) – بدفع 819,120,000 دولار إلى 14 طياراً و41 من أفراد أسرهم الذين عانوا ذلك اليوم وما زالوا يعانون منذ ذلك الحين من تفجيرات الخبر شرق السعودية .

من جهته، قال محامي الضحايا، بحسب ما أفاد موقع Air Force Times العسكري، إن العدالة وصلت لهؤلاء المحاربين الشجعان في سلاح الجو الأميركي وعائلاتهم. إنه لشرف وامتياز أن أناضل من أجل العدالة وتعويض هذه العائلات”.