جامعة جدة تقر اللغة الصينية ضمن مناهجها في السنة التحضيرية

أقرت جامعة جدة‬⁩ اللغة الصينية ضمن مناهجها في السنة التحضيرية، وتعتبر أول جامعة سعودية من بين جامعاتالمملكة تطبيق هدا القرار.

وقد تم الاتفاق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بنعبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعرئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية – الصينية الرفيعة المستوى بالعاصمة الصينية بكين، على البدء في وضعخطة لإدراج اللغة الصينية مقرراً دراسياً على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة.

وذلك من باب تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات والأصعدة.