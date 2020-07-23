ترامب: قرار إعادة فتح الولايات بأيدي حكامها.. وسيصدر دليل بشأن كيفية إعادة فتح المدارس

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلغاء تجمع ​الحزب الجمهوري​ المقرر في جاكسونفيل- فلوريدا بسبب ​فيروس كورونا​، مبينا أن “مؤتمر الحزب الجمهوري الشهر المقبل غير مناسب لحشد كبير بالنظر لتداعيات انتشار كورونا”.

وقال: “سأقدم خطابي لقبول الترشح عن الحزب الجمهوري بطريقة مختلفة تتناسب مع القيود المفروضة للحماية من فيروس كورونا”، لافتا الى أن “قرار إعادة فتح الولايات بأيدي حكامها”.

وكشف تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا أن الإصابات المعلنة بالفيروس في الولايات المتحدة سجّلت 4.005.414 إصابة. ومع أكثر من 143.800 وفاة، فإنّها الدولة الأكثر تضرراً في العالم جراء تفشي الوباء، تليها البرازيل والمملكة المتحدة.