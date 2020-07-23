الجامعة السعودية الإلكترونية: عدد الطلاب الذين تقدموا للقبول بلغ 86961

أقفلت بوابة القبول الإلكترونية للجامعة السعودية الإلكترونية مساء أمس الخميس 2/12/1441 هـ الموافق 23/07/2020، حسب البرنامج الزمني المعتمد للقبول.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور شاكر الذيابي إن عدد طلبات المتقدمين للقبول لمرحلة البكالوريوس 1442 هـ للطلاب والطالبات بعد إغلاق البوابة، بلغ ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون متقدماً ومتقدمة (86961).

وأضاف أن التخصصات التي شملها التقديم لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم هي: التجارة الإلكترونية، المحاسبة، إدارة الأعمال والمالية في كلية العلوم الإدارة والمالية، علوم الحاسب وتقنية المعلومات في كلية الحوسبة والمعلوماتية، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة في كلية العلوم الصحية، واللغة الإنجليزية في كلية العلوم والدراسات النظرية، وذلك في فروع الجامعة في كل من: الرياض والدمام و جدة والمدينة المنورة وأبها وجازان والأحساء والقصيم وتبوك.

وأفاد الدكتور الذيابي أن الجامعة ممثلة في عمادة القبول وشؤون الطلاب، بدأت فعليا في فرز ومعالجة طلبات القبول حسب الأنظمة المتبعة في الجامعة، وبإشراف ومتابعة من رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي وستعلن نتائج القبول حسب البرنامج المعلن مسبقا.