عاجل… وزارة المالية: إقفال طرح شهر يوليو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بإصدار قيمته مليار ريال

​أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,000 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.