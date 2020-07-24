كورونا يتراجع: العزل 10 أيام بدلا من أسبوعين.. واختفاء الحمى دليل على التعافي

خففت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، إجراءات الحجر المفروضة على المصابين بفيروس كورونا المستجد، وقالت إنه يمكن للمصاب أن يكتفي بعزل نفسه 10 أيام، بدلا من أسبوعين.

وأعلنت المراكز في بيانٍ صادر عنها اليوم أنه يمكن إنهاء الحجر في حال رصد تحسن عام في الأعراض، واختفاء الحمى لمدة 24 ساعة بدون أدوية.

وأشارت إلى أن هذا التحديث جاء بناءً على أدلة جديدة حول مدة العزل والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الفيروس.

و كانت المراكز في السابق، توصي الناس بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا وإجراء اختبارين سلبيين لإنهاء العزل.