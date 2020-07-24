الصين تطرد الدبلوماسيين الأمريكيين في شينغدو: رد شرعي وضروري

بعد ثلاثة أيام على قرار الولايات المتحدة بإغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن الأميركية، أمرت الصين، اليوم الجمعة، إغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينغدو بجنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن هذا القرار يشكل “ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة”.

ولم تذكر الخارجية الصينية مهلة لإغلاق الممثلية، بينما أمهلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القنصلية الصينية في مدينة هيوستن 72 ساعة لرحيل الدبلوماسيين الصينيين.

وإلى جانب سفارتها في بكين، لدى الولايات المتحدة خمس قنصليات في مدن كانتون وشنغهاي وشينيانغ وشينغدو ووها، وكذلك في هونغ كونغ.

وتغطي قنصلية شينغدو التي فتحت في 1985، كل جنوب غرب الصين وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي. ويعمل في هذه البعثة حسب موقعها الالكتروني مئتا موظف، بينهم 150 موظفا محليا.